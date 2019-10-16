В Челябинской области возбудили дело по факту ненадлежащей перевозки детей в Крым
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- РИА Новости
Как заявили в ведомстве, перевозка 32 детей в возрасте от 10 до 17 лет осуществлялась микроавтобусами по устной договорённости с водителями частных автотранспортных средств за вознаграждение.
«При этом предоставленные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровью, поскольку несовершеннолетние перевозились с нарушением правил перевозки людей», — уточнили в прокуратуре.
Ведомство провело проверку по сообщениям СМИ и многочисленным обращениям родителей несовершеннолетних по вопросу ненадлежащей организации летнего отдыха и перевозки детей в Крым и обратно.
Материалы проверки переданы в следственные органы. В результате возбуждено дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится на сайте прокуратуры.
Ранее уральская прокуратура рассказала о результатах проверки по факту массового отравления детей в поезде.