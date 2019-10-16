В Челябинской области возбудили дело по факту ненадлежащей перевозки детей в Крым

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту ненадлежащей перевозки детей в Крым, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как заявили в ведомстве, перевозка 32 детей в возрасте от 10 до 17 лет осуществлялась микроавтобусами по устной договорённости с водителями частных автотранспортных средств за вознаграждение.

«При этом предоставленные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровью, поскольку несовершеннолетние перевозились с нарушением правил перевозки людей», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство провело проверку по сообщениям СМИ и многочисленным обращениям родителей несовершеннолетних по вопросу ненадлежащей организации летнего отдыха и перевозки детей в Крым и обратно.

Материалы проверки переданы в следственные органы. В результате возбуждено дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится на сайте прокуратуры.

Ранее уральская прокуратура рассказала о результатах проверки по факту массового отравления детей в поезде.