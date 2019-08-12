Уральская прокуратура рассказала о результатах проверки по факту массового отравления детей в поезде

Стали известны результаты проверки по факту массового отравления детей в поезде Анапа — Екатеринбург, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника уральского транспортного прокурора Елену Крымскую.

Обнаружены нарушения у фирмы, которая занималась обеспечением питания, а также у организатора самой поездки — центра физического развития «Атлет».

«Со стороны ответственных лиц были выявлены нарушения при хранении продуктов и организации питания. В их отношении возбуждены дела об административных правонарушениях», — уточнила Крымская.

По имеющимся данным, 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами возвращались в Сургут после сборов на Чёрном море. Дети почувствовали недомогание после ужина в вагоне-ресторане. В Челябинске и Екатеринбурге шесть школьников обратились за медпомощью с признаками пищевого отравления. Ещё один ребёнок был госпитализирован с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

Остальные спортсмены пересели на другой поезд и под присмотром медработников РЖД доехали до Сургута. После повторного осмотра ещё одного школьника отправили в больницу.

TranssibInfo.com сообщало, что в Хабаровске организовали проверку информации о массовом отравлении в кафе.