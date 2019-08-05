В Хабаровске проверяют сообщения о массовом отравлении в кафе

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В Хабаровске проверяют информацию о массовом отравлении в кафе, сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Хабаровске проверяют сообщения о массовом отравлении в кафе
  • РИА Новости

Утверждается, что у шести посетителей выявлены признаки кишечной инфекции. Двое госпитализированы.

«В данный момент началась доследственная проверка, специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Со своей стороны, в краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что норовирус обнаружили у посетителей кафе грузинской кухни. В результате проверки выявлены нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале организовали проверку по факту массового отравления школьников в поезде.

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