В Хабаровске проверяют сообщения о массовом отравлении в кафе
- РИА Новости
Утверждается, что у шести посетителей выявлены признаки кишечной инфекции. Двое госпитализированы.
«В данный момент началась доследственная проверка, специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.
Со своей стороны, в краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что норовирус обнаружили у посетителей кафе грузинской кухни. В результате проверки выявлены нарушения.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале организовали проверку по факту массового отравления школьников в поезде.