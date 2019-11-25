В московских поликлиниках пройдут лекции о здоровом образе жизни

В медицинских учреждениях столицы с 25 по 30 ноября пройдут лекции, посвящённые здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, сообщает сайт «Москва 24».

По данным портала мэра и правительства Москвы, в детской поликлинике №12 пройдёт лекция о нервно-психическом развитии малышей.

В филиале №3 детской поликлиники №58 расскажут о детском плоскостопии, в филиале №3 поликлиники №61 — о помощи малышу при прорезывании зубов, а в филиале №3 поликлиники №99 — о профилактике у детей кишечных паразитов.

Жителей Зеленограда ждёт лекция о здоровом образе жизни, которая пройдёт в поликлинике №201. Врачи объяснят, как укрепить здоровье и снизить риск возникновения наиболее распространённых неинфекционных заболеваний.

В филиале №3 диагностического консультативного центра №1 посетителям расскажут, какие факторы риска способны спровоцировать ухудшение состояния здоровья у пациентов с ишемической болезнью сердца.

В филиале №3 поликлиники №6 слушатели узнают, как снизить вероятность возникновения инфарктов и инсультов и какие факторы влияют на их развитие.

Посетители центра здоровья поликлиники №166 смогут узнать, как быстро бросить курить.

В филиале №8 консультативно-диагностической поликлиники №21 пройдёт сразу несколько лекций: на тему профилактики гипертонии, диабета, астмы, онкологических заболеваний, а также по вопросам организации рационального питания.

В школе профилактики осложнений диабета в поликлинике №19 состоится занятие, посвящённое методам контроля уровня гликемии.

Филиал №1 поликлиники №62 ждёт пациентов в возрасте от 75 лет на лекцию в школе «Возраст — не помеха».

В конце сентября председатель Движения против рака и эксперт ОНФ Николай Дронов в беседе с НСН отметил, что увеличение выявляемости онкологических заболеваний в России на 23,7% за 10 лет свидетельствует о результативной работе института диспансеризации, а также мероприятий ранней диагностики, запущенных в 2013 году.