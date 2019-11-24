В Курске восстановили теплоснабжение домов и соцобъектов после аварии
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- РИА Новости
Об этом сообщила энергетическая компания «Квадра» — «Курская генерация».
«Специалисты филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» возобновили подачу тепла и горячей воды 18 жилым домам и шести социальным учреждениям после завершения ремонта тепломагистрали на проспекте Дружбы», — говорится в пресс-релизе.
В настоящее время специалисты продолжают восстанавливать оптимальные режимы работы теплосетей в жилом районе.
По информации компании, для устранения аварии потребовалось заменить около 30 м трубопровода.
Ранее сообщалось, что более 3 тыс. жителей Курска остались без отопления и горячей воды из-за аварии.
Первая подобная авария произошла в Курске ночью 22 ноября. Вечером того же дня стало известно о повторном отключении в городе отопления и горячего водоснабжения.