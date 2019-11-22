Медведев высказался против жёсткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался против того, чтобы жёстко закреплять в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день». По его словам, это может навредить, в том числе и работающим матерям.

Он напомнил, что этот термин в законодательстве есть, но толкуется он по-разному, в зависимости от формы трудовых отношений.

«Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жёсткое определение», — цитирует Медведева ТАСС.

Глава правительства привёл в пример ситуации, когда женщине могут сказать: «Это не помещается в определение, значит, полный рабочий день». Он призвал проявлять в этом вопросе разумную гибкость.

Ранее депутаты на встрече с Медведевым договорились провести масштабные обсуждения по теме «четырёхдневки». Планируется, что они пройдут в начале 2020 года.

В октябре Минтруд направил в кабинет министров доклад по данной теме.