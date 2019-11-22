Медведев высказался против жёсткого определения неполного рабочего дня
- РИА Новости
Он напомнил, что этот термин в законодательстве есть, но толкуется он по-разному, в зависимости от формы трудовых отношений.
«Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жёсткое определение», — цитирует Медведева ТАСС.
Глава правительства привёл в пример ситуации, когда женщине могут сказать: «Это не помещается в определение, значит, полный рабочий день». Он призвал проявлять в этом вопросе разумную гибкость.
Ранее депутаты на встрече с Медведевым договорились провести масштабные обсуждения по теме «четырёхдневки». Планируется, что они пройдут в начале 2020 года.
В октябре Минтруд направил в кабинет министров доклад по данной теме.