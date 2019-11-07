Депутаты договорились с Медведевым обсудить идею «четырёхдневки»

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Депутаты на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым договорились провести в начале 2020 года масштабные обсуждения по теме четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Депутаты договорились с Медведевым обсудить идею «четырёхдневки»
  • РИА Новости

«С председателем обсуждался вопрос о том, чтобы провести на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в начале следующего года обсуждения этой темы с экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, Медведев обращает внимание и на важность этой идеи, и на то, что речь идёт о модернизации трудового законодательства в целом с учётом нового образа жизни.

Парламентарий считает, что это обсуждение станет важным этапом при принятии возможных решений.

Ранее Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе «четырёхдневки».

Председатель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов в беседе с ФАН выразил мнение, что такой эксперимент вполне возможен, если кабмин предусмотрит ответственность за любые его результаты.

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