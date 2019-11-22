В Госдуме оценили идею новых правил медосмотра для водителей

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал идею нового порядка медосмотра для водителей.

По его словам, при медосмотре водителей должно уделяться особое внимание объективной оценке состояния наркологического здоровья лиц, желающих сесть за руль.

Однако, как утверждает парламентарий, введение в обследование водителей маркера CDT не решит проблему, поскольку этот показатель используется для диагностики клинических случаев хронического алкоголизма, но не является эффективным для оценки состояния граждан, периодически употребляющих спиртные напитки.

«Нельзя по наличию одного только этого маркера судить о наличии у человека проблем с алкоголем. Тем более что введение таких правил может негативно повлиять на судьбу и жизнь человека, а этого допускать нельзя. Вопрос определения хронического алкоголизма нуждается во всестороннем обсуждении с привлечением специалистов-токсикологов», — подчеркнул Говорин.

При этом, по его мнению, появление в медсправке анализов на наличие наркотических веществ не вызывает противоречий. Он убеждён, что для отказа в выдаче прав достаточно даже единичного случая употребления наркотиков.

21 ноября в Минздраве заявили, что вступление в силу новых правил переносится. Согласно документу ведомства, новые правила проведения медосмотра вступят в силу 1 июля 2020 года. Приказ подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.