Суд оставил под арестом оренбургского священника
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Омеличкина.
«Суд оставил решение районного суда в силе, несмотря на доводы защиты, что Стремский нуждается в срочной операции», — заявил он.
В конце сентября Стремского освободили от обязанностей опекуна восьмерых детей.
Настоятель Саракташской церкви Николай Стремский обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье об изнасиловании несовершеннолетних.
Суд отправил его под арест. Также были арестованы его дочь и зять. Власти Оренбургской области назвали ситуацию вопиющей.