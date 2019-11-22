Суд оставил под арестом оренбургского священника

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Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района Оренбурга о продлении ареста священника Николая Стремского, который обвиняется в изнасиловании.
Суд оставил под арестом оренбургского священника
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Омеличкина.

«Суд оставил решение районного суда в силе, несмотря на доводы защиты, что Стремский нуждается в срочной операции», — заявил он.

В конце сентября Стремского освободили от обязанностей опекуна восьмерых детей.

Настоятель Саракташской церкви Николай Стремский обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье об изнасиловании несовершеннолетних. 

Суд отправил его под арест. Также были арестованы его дочь и зять. Власти Оренбургской области назвали ситуацию вопиющей

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