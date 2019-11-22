В Роспотребнадзоре разъяснили употребление антибиотиков
«Развитие устойчивости к антибиотикам в первую очередь обусловлена их неоправданным назначением и неправильным использованием. Антибиотики часто выписывают врачи, без достаточных на то оснований, в качестве «перестраховки», а возможность свободно приобрести препараты без рецепта, позволяет и самим пациентам применять их при малейшем недомогании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что принимать антибиотики можно только по назначению врача.
Пациент не должен требовать назначения антибиотиков, и приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости.
Необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации врача при использовании антибиотиков.
А также никогда не давать свои антибиотики другим.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что Москва и Минск подготовили совместный научно-практический проект в области антимикробной резистентности.