В Роспотребнадзоре разъяснили употребление антибиотиков

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В Роспотребнадзоре объяснили важность правильного применения антибиотиков и привели рекомендации по правилам их приёма, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.

«Развитие устойчивости к антибиотикам в первую очередь обусловлена их неоправданным назначением и неправильным использованием. Антибиотики часто выписывают врачи, без достаточных на то оснований, в качестве «перестраховки», а возможность свободно приобрести препараты без рецепта, позволяет и самим пациентам применять их при малейшем недомогании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принимать антибиотики можно только по назначению врача.

Пациент не должен требовать назначения антибиотиков, и приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости.

Необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации врача при использовании антибиотиков.

А также никогда не давать свои антибиотики другим.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что Москва и Минск подготовили совместный научно-практический проект в области антимикробной резистентности.

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