Защита Соколова заявила об утечке подробностей следственных действий

Адвокат бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, Александр Почуев направил ходатайство председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за появления в СМИ видеозаписи следственного эксперимента в квартире историка.

По мнению адвоката, видеозапись с якобы попыткой Соколова совершить суицид во время следственного эксперимента у него в квартире велась с видеорегистратора одного из сотрудников конвоя.

«Видео от первого лица», — цитирует его РИА Новости.

Почуев добавил, что не знает, кто допустил утечку видеозаписи в СМИ.

«Сегодня я направил ходатайство на имя председателя СК России Бастрыкина о пресечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий», — отметил Почуев.

Ранее «Невские новости» опубликовали видео следственного эксперимента в квартире Соколова, в ходе которого, как утверждается, он предпринял попытку суицида. При этом указывалось, что эта попытка была пресечена сотрудниками конвоя.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый свою вину признал.