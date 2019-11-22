Россияне оценили реализацию программ по благоустройству дворов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, как россияне оценивают реализацию программ по благоустройству городской среды. С результатами опроса ознакомился RT.

Более 70% опрошенных, чей двор был благоустроен в 2017—2019 годах, в целом остались довольны.



При этом почти четвёртая часть (24,1%) респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Среди недостатков проведённых работ участники опроса в первую очередь назвали их низкое качество (31,9%).

О том, что были проигнорированы предпочтения жителей в области дизайна, сообщили 19% респондентов. В 10,5% случаев в процессе благоустройства рабочие отступили от уже утверждённого проекта, сообщили участники опроса.

Кроме того, почти 9% респондентов заявили, что работы не были выполнены в указанном объёме. На затягивание сроков пожаловались 5,4% респондентов, уточнили в ОНФ.

Также опрос показал, что наиболее популярными формами благоустройства дворов стали ремонт дворовых проездов, установка детских и спортивных площадок, установка скамеек, урн, а также освещение дворовых территорий.

«На вопрос о необходимости финансового участия жителей домов в благоустройстве прилегающей территории только 38,4% ответов были отрицательными. 37,1% респондентов готовы принять трудовое участие в благоустройстве, а 24,6% — финансовое соучастие», — рассказали RT в ОНФ.

Итоги опроса будут направлены в Минстрой России.

В опросе приняли участие более 5000 человек.

Ранее в ОНФ предложили упростить порядок получения льгот на капремонт.