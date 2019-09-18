В Петербурге установили первые «умные» фонари
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«Для освещения подхода и непосредственно области пешеходного перехода применяются «умные» светодиодные светильники со специальной оптикой и возможностью удалённого мониторинга и индивидуального управления», — заявили в «Ленсвете».
Там отметили, что искусственные источники света в тёмное время суток помогают выделить пешехода в зоне перехода контрастным белым светом.
Список из 60 переходов, запланированных к включению в адресную программу с последующим проектированием и установкой инновационного оборудования, подготовлен совместно с администрациями районов и службами ГИБДД.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продлили программу благоустройства городской среды.