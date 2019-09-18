В Петербурге установили первые «умные» фонари

В Санкт-Петербурге установили первые «умные» фонари, сообщает kp.ru. Они появились на пешеходном переходе на проспекте Стачек.

«Для освещения подхода и непосредственно области пешеходного перехода применяются «умные» светодиодные светильники со специальной оптикой и возможностью удалённого мониторинга и индивидуального управления», — заявили в «Ленсвете».

Там отметили, что искусственные источники света в тёмное время суток помогают выделить пешехода в зоне перехода контрастным белым светом.

Список из 60 переходов, запланированных к включению в адресную программу с последующим проектированием и установкой инновационного оборудования, подготовлен совместно с администрациями районов и службами ГИБДД.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продлили программу благоустройства городской среды.