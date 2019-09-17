В Татарстане продлили программу благоустройства городской среды
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- РИА Новости
Изменения в соответствующее постановление внесло региональное правительство.
Из документа следует, что в 2023 и 2024 годах бюджет республики направит на формирование городской среды по 2 млрд рублей.
Формирование из федерального бюджета не определено, так как субсидии распределяются каждый год.
Изначально программа была рассчитана на пять лет — с 2018 до 2022 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году.