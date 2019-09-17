В Татарстане продлили программу благоустройства городской среды

Госпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» продлена до 2024 года, сообщает «Реальное время».

Изменения в соответствующее постановление внесло региональное правительство.

Из документа следует, что в 2023 и 2024 годах бюджет республики направит на формирование городской среды по 2 млрд рублей.

Формирование из федерального бюджета не определено, так как субсидии распределяются каждый год.

Изначально программа была рассчитана на пять лет — с 2018 до 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году.