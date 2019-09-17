В Татарстане продлили программу благоустройства городской среды

Короткая ссылка
Госпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» продлена до 2024 года, сообщает «Реальное время».
В Татарстане продлили программу благоустройства городской среды
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Изменения в соответствующее постановление внесло региональное правительство.

Из документа следует, что в 2023 и 2024 годах бюджет республики направит на формирование городской среды по 2 млрд рублей.

Формирование из федерального бюджета не определено, так как субсидии распределяются каждый год.

Изначально программа была рассчитана на пять лет — с 2018 до 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить