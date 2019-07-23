В Подмосковье рассказали о планах по открытию новых парков

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В Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о планах по открытию новых парков
  • РИА Новости

Два новых парка появятся в Балашихе — Заречный и Николо-Архангельский, ещё один («Дубки») — в Наро-Фоминске.

Также будут открыты два общественных пространства. Речь идёт об усадебном парке «Кривякино» в Воскресенске и парке Малевича в Одинцове.

В этом году также планируется благоустроить 17 зон отдыха. Там разместят входные группы, организуют дорожно-тропиночную сеть. Запланированы озеленение, установка урн и ограждений, систем видеонаблюдения.

«В Подмосковье существует единый парковый стандарт. В этом году Министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков, к элементам благоустройства в парках», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.

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