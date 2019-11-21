Путин примет участие в церемонии открытия МЦД

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров — новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.

В октябре сайт «Москва 24» сообщал, что к запуску МЦД прошли переобучение свыше 1,2 тыс. сотрудников транспортного комплекса.