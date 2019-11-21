Путин примет участие в церемонии открытия МЦД

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров — новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.

В октябре сайт «Москва 24» сообщал, что к запуску МЦД прошли переобучение свыше 1,2 тыс. сотрудников транспортного комплекса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить