Власти Москвы и Подмосковья утвердили цену абонементов на МЦД

Власти Москвы и Московской области утвердили типы и цену абонементов для поездок на Московских центральных диаметрах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Благодаря этим абонементам, записанным на карту «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пассажиры смогут ездить в пределах станций Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в Москве», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на одни сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24 450 рублей)».

В Департаменте транспорта Москвы пояснили, что «эти абонементы необходимо будет записать на карту «Тройка» или «Тройка-Стрелка».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в автобусах Московской области начали информировать о стоимости проезда на Московских центральных диаметрах.