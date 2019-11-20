В Департаменте транспорта Москвы рассказали о привилегиях для пассажиров МЦД

Руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.

По её словам, за счёт фиксированной стоимости проезда в зонах МЦД, а также благодаря возможности бесплатной пересадки на метро жители Москвы и Подмосковья смогут существенно сэкономить.

«Бесплатная пересадка будет для всех пассажиров, у которых есть карта «Тройка» на метро, МЦК. В течение 90 минут можно будет пересесть без каких-либо проблем. Единственный момент, который необходимо будет помнить нашим пассажирам: нужно свою карту «Тройка» валидировать не только на вход, но и на выход», — пояснила она.

Лапушкина уточнила, что сумма за поездку спишется только после выхода на станции МЦД, а при пересадке на метро платить уже не придётся.

Она также добавила, что два диаметра, соединяющие подмосковные Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, делятся на три зоны — центральную, пригородную и дальнюю. При этом в центральной зоне стоимость проезда составит 38 руб., в зоне пригорода — 45 руб., а в дальней — 45 руб. плюс 23 руб. за каждую последующую пригородную зону.

Ранее стало известно, что первые две линии МЦД планируется запустить 21 ноября.

Сайт «Москва 24» также сообщал, что маршрут второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) свяжет крупнейшие парки столицы.