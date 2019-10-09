Маршрут МЦД-2 свяжет крупнейшие парки столицы

Маршрут второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) свяжет крупнейшие парки столицы, сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, диаметры позволят добраться до паркового ансамбля усадьбы «Царицыно», парков «Кузьминки-Люблино», «Покровское-Стрешнево», Тимирязевский и Митинский.

Кроме того, в зоне МЦД-2 расположены Опалиховский лесопарк, усадьба Голицыных в Подольске и усадьба «Архангельское».

«Маршруты МЦД, которые станут фактически новыми линиями наземного метро, улучшат транспортную доступность столичных районов, где ранее не было станций подземки и Московского центрального кольца или они находятся вдали от значительной части жилых массивов», — цитирует Хуснуллина сайт Стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.

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