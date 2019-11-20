Эксперт оценил возможные последствия введения минимальной стоимости табачных изделий

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Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал возможные последствия установления минимальной цены на изделия из табака.
Эксперт оценил возможные последствия введения минимальной стоимости табачных изделий
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

По его мнению, эта инициатива не повлияет на сокращение рынка нелегальной продукции, но сможет навредить развитию табачной индустрии в целом.

«Сегодня любой участник сделки с нелегальной продукцией — розничный продавец, потребитель — прекрасно понимает, легальную или нет продукцию он покупает или продаёт. Одни сознательно экономят, другие — зарабатывают. Мера не повлияет на нелегальный рынок ещё и потому, что в магазинах нет открытых витрин, выкладок с ценниками. Меры общественного контроля здесь неэффективны», — полагает специалист.

В то же время введение минимальной цены на сигареты приведёт к отсутствию новых компаний на рынке производителей табачной продукции, поскольку они не выдержат конкуренции с известными марками.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике курения.

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