Госдума приняла закон о новом регулировании валютных операций

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об установлении дополнительных разрешённых случаев совершения резидентами валютных операций.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатива направлена на улучшение валютного законодательства в вопросах контроля совершения резидентами валютных операций и приведение его норм в соответствие с нормами Налогового кодекса страны.

Ранее сообщалось, что ЕАЭС и страны Африки начали обсуждать расчёты в нацвалютах.

Как заявил глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, хорошим вариантом взаимодействия будут своп-операции между центральными банками, поскольку позволят избегать использования третьих валют и правильно оценивать валютные риски.

В октябре Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.

Эксперт Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание этого соглашения.