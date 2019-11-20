Госдума приняла закон о новом регулировании валютных операций
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инициатива направлена на улучшение валютного законодательства в вопросах контроля совершения резидентами валютных операций и приведение его норм в соответствие с нормами Налогового кодекса страны.
Ранее сообщалось, что ЕАЭС и страны Африки начали обсуждать расчёты в нацвалютах.
Как заявил глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, хорошим вариантом взаимодействия будут своп-операции между центральными банками, поскольку позволят избегать использования третьих валют и правильно оценивать валютные риски.
В октябре Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
Эксперт Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание этого соглашения.