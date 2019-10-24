ЕАЭС и страны Африки начали обсуждать расчёты в нацвалютах

Глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и страны Африки обсуждают взаимные расчёты в национальных валютах, передаёт РИА Новости.

«Первый вопрос, который интересует наших африканских коллег, — как мы будем осуществлять взаимные расчёты», — сообщил Саркисян.

Он рассказал, что вопрос расчётов в национальных валютах обсуждается и внутри самого Африканского союза для облегчения торговли между странами.

Саркисян добавил, что хорошим вариантом взаимодействия будут своп-операции между центральными банками, потому что «они позволят избегать использования третьих валют и правильно оценивать наши собственные валютные риски».

Ранее министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание этого соглашения.