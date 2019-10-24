ЕАЭС и страны Африки начали обсуждать расчёты в нацвалютах
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- РИА Новости
«Первый вопрос, который интересует наших африканских коллег, — как мы будем осуществлять взаимные расчёты», — сообщил Саркисян.
Он рассказал, что вопрос расчётов в национальных валютах обсуждается и внутри самого Африканского союза для облегчения торговли между странами.
Саркисян добавил, что хорошим вариантом взаимодействия будут своп-операции между центральными банками, потому что «они позволят избегать использования третьих валют и правильно оценивать наши собственные валютные риски».
Ранее министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание этого соглашения.