Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле

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Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле
  • © Алексей Колчин
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Звезды Героев России получат пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Награждение состоится в Кремле 21 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Юсупов перестал представляться пассажирам перед началом полёта, поскольку это вызывало «особый трепет» на борту в момент попадания самолёта в зону турбулентности.

Утром 15 августа Airbus А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку в нескольких километрах от подмосковного аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей, связанного, предварительно, с попаданием в них стаи чаек.

Пилоты Юсупов и Мурзин посадили лайнер в кукурузном поле без выпуска шасси, что, по словам командира экипажа, было сделано из соображений безопасности.

На борту воздушного судна находились более 230 человек, в том числе более 40 детей.

16 августа российский лидер Владимир Путин присвоил лётчикам Airbus А321 звания Героев России, остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

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