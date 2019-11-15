Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

«Раньше приветствовал их (пассажиров. — RT) на борту и говорил: «Командир экипажа Дамир Юсупов». Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на моё имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — приводит РИА Новости слова Юсупова.

Он отметил, что, когда через месяц после аварийной посадки решил представиться пассажирам, это вызвало у них «особый трепет» на борту в момент попадания самолёта в зону турбулентности.

«После этого я снова перестал называть своё имя пассажирам, сидящим в салоне», — рассказал пилот.

В сентябре сообщалось о возвращении Юсупова к полётам после прохождения необходимых медицинских обследований.

15 августа Airbus A321 компании «Уральские авиалинии», которым управляли командир Юсупов и второй пилот Мурзин, совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Жуковский в Московской области.

На борту самолёта, следовавшего из Москвы в Симферополь, находились более 230 человек, в их числе — более 40 детей.

Пилоты посадили лайнер на кукурузное поле без выпуска шасси. Как заявил командир экипажа, это было сделано из соображений безопасности.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России, остальные члены команды были награждены орденами Мужества.