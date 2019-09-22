Пилот севшего в кукурузном поле самолёта вернулся к выполнению полётов

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернулся к полётам после необходимых медицинских обследований. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полётам на этой неделе», — рассказали в компании РИА Новости.

15 августа самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Жуковский в Московской области.

Воздушным судном управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. На борту самолёта, следовавшего из Москвы в Симферополь, находились более 230 человек, в числе которых было более 40 детей.

Пилоты посадили лайнер на кукурузное поле без выпуска шасси. По словам командира экипажа, это было сделано из соображений безопасности.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.