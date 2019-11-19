В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков

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В Ростовской области возбудили дело против подбросившего наркотики мужчине полицейского, сообщает СУ СК России по региону.
В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Багаевскому району Ростовской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК России («Незаконный оборот наркотических средств»), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейский спрятал наркотическое средство на территории домовладения одного из жителей Багаевского района.

Впоследствии в результате обыска «подброшенное» было изъято, а в отношении хозяина домовладения завели уголовное дело за оборот наркотиков. 

Пострадавший обратился к следователям, в ходе проверки они выявили преступление.

Ранее в Серпуховском районе Московской области ликвидировали крупнейшую за последние годы нарколабораторию.

В сентябре министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что около 100 нарколабораторий ликвидировали в стране с начала года.

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