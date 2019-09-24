С начала 2019 года в России ликвидировано около 100 нарколабораторий

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Около 100 нарколабораторий ликвидировали в России с начала года, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
С начала 2019 года в России ликвидировано около 100 нарколабораторий
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных лабораторий», — цитирует ТАСС Колокольцева.

Министр подчеркнул, что большая часть этих лабораторий специализировалась на изготовлении синтетических наркотиков, число зависимых от которых в России увеличилось.

«В то же время количество больных опийной наркоманией сократилось», — добавил он.

20 сентября интернет-издание «Сусанин» сообщало, что трое жителей Сарапула, обвиняемые в сбыте наркотиков, предстанут перед судом.

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