Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию

Полиция в Хабаровском крае ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков.

«В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято около 25 кг синтетических наркотиков и свыше 4 тонн прекурсоров для их изготовления.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Московской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств.