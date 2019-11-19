Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию

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Полиция в Хабаровском крае ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков.

«В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято около 25 кг синтетических наркотиков и свыше 4 тонн прекурсоров для их изготовления.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Московской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств.

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