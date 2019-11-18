Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Московской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Московской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что производство и сбыт наркотических средств через нелегальные интернет-магазины организовали граждане России и Украины.

«После формирования необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 кг, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы», — указывается в сообщении.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Наркоторговцы взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели операцию в десяти регионах России и изъяли 440 кг наркотиков, стоимость которых оценивается в 650 млн рублей. Оперативники пресекли деятельность преступной группы, продававшей наркотические вещества через сеть.