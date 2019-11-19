Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

«Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств», — приводит РИА Новости её слова.

Отмечается, что производство было оборудовано в бывшем фермерском хозяйстве.

По словам Волк, злоумышленники продавали наркотики через интернет-магазин в теневом сегменте интернета.

В ходе операции было изъято более 100 кг наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, свыше 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что полиция в Хабаровском крае ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Также стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Московской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что около 100 нарколабораторий ликвидировали в России с начала года.