В кабмине рассказали о реализации проекта с электронными паспортами

Вице-премьер России Максим Акимов на рабочей встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о реализации эксперимента по выдаче электронных паспортов в стране.

«Этот проект будет реализован в двух формах — это пластиковая карта с российским чипом (мы завершили сертификацию, первые 100 тыс. изделий будут в первой половине года изготовлены) и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется», — цитирует его ТАСС.

По словам Акимова, реализация эксперимента потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего в МВД.

«Я готов отдельно доложить по этому вопросу», — подчеркнул он.

Вице-премьер также попросил президента провести общенациональный конкурс на лучший дизайн электронного паспорта, чтобы «это было современное решение, красивое и оно было людьми поддержано».

В сентябре Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов, отметив, что важен не сам цифровой паспорт, а то, «какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность».

Эксперт Анатолий Сазонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России, отметив, что такие документы более компактны и долговечны.