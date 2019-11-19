В кабмине рассказали о реализации проекта с электронными паспортами
«Этот проект будет реализован в двух формах — это пластиковая карта с российским чипом (мы завершили сертификацию, первые 100 тыс. изделий будут в первой половине года изготовлены) и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется», — цитирует его ТАСС.
По словам Акимова, реализация эксперимента потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего в МВД.
«Я готов отдельно доложить по этому вопросу», — подчеркнул он.
Вице-премьер также попросил президента провести общенациональный конкурс на лучший дизайн электронного паспорта, чтобы «это было современное решение, красивое и оно было людьми поддержано».
В сентябре Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов, отметив, что важен не сам цифровой паспорт, а то, «какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность».
Эксперт Анатолий Сазонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России, отметив, что такие документы более компактны и долговечны.