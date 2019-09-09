Эксперт оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России
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- РИА Новости
По его мнению, пользоваться таким форматом удобнее, поскольку информация о правах, СНИЛС и других документах хранится в одном месте.
«Глобального изменения рисков я не прослеживаю», — отметил он.
Как добавил эксперт, в крупных городах перейти на электронные паспорта будет гораздо проще, чем в целом по стране.
Ранее вице-премьер России Максим Акимов в беседе с «Известиями» рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов.