Эксперт оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России

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Эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин в беседе с телеканалом «360» оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России.
Эксперт оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

По его мнению, пользоваться таким форматом удобнее, поскольку информация о правах, СНИЛС и других документах хранится в одном месте.

«Глобального изменения рисков я не прослеживаю», — отметил он.

Как добавил эксперт, в крупных городах перейти на электронные паспорта будет гораздо проще, чем в целом по стране.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов в беседе с «Известиями» рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов.

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