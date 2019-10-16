Эксперт прокомментировал перспективы внедрения электронных паспортов в России

Ведущий специалист блока консалтинга Infosecurity a Softline Company Анатолий Сазонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал перспективы внедрения электронных паспортов в России.

«Это позволит получать услуги, для которых ранее требовалось физическое присутствие гражданина. Возможно использование электронного паспорта в качестве пенсионного свидетельства и других удостоверяющих документов», — заявил он.

По его словам, такие документы более компактны и долговечны.

Как отметил Сазонов, решение может стать популярным при условии повышения осведомлённости россиян о преимуществах его использования.

Ранее эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин в беседе с телеканалом «360» оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России.