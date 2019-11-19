Один из пострадавших при взрыве газа в доме под Саратовом скончался

Один из пострадавших при взрыве газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области скончался. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«В результате происшествия в лечебное учреждение доставлены 26-летняя женщина, 30- и 53-летние мужчины, а также годовалый ребёнок. Впоследствии 53-летний хозяин домовладения от полученных повреждений скончался», — говорится в сообщении ведомства.

17 ноября стало известно об обрушении жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.

В связи с инцидентом СК начал проверку.