В Амурском колледже строительства и ЖКХ возобновили занятия

В Амурском колледже строительства и ЖКХ Благовещенска, где произошла стрельба, во вторник, 19 ноября, в штатном режиме возобновились занятия.

«Занятия возобновились в штатном режиме, в главном корпусе все учатся», — приводит РИА Новости слова представителя учебного заведения.

14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.

Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.

18 ноября занятия в колледже заменили консультациями с психологами.