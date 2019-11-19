В Амурском колледже строительства и ЖКХ возобновили занятия
«Занятия возобновились в штатном режиме, в главном корпусе все учатся», — приводит РИА Новости слова представителя учебного заведения.
14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.
Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.
18 ноября занятия в колледже заменили консультациями с психологами.