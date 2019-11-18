Занятия в благовещенском колледже заменили консультациями с психологами
«18 ноября 2019 года с обучающимися будут проводится групповые консультации психологами, занятий не будет. Обучающиеся приходят к назначенному времени по графику», — говорится в сообщении на сайте Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.
Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.