Занятия в благовещенском колледже заменили консультациями с психологами

В благовещенском колледже, где 14 ноября произошла стрельба, пройдут консультации с психологами вместо занятий, в понедельник, 18 ноября.

«18 ноября 2019 года с обучающимися будут проводится групповые консультации психологами, занятий не будет. Обучающиеся приходят к назначенному времени по графику», — говорится в сообщении на сайте Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.

Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.