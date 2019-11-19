Песков: Путин поручил представить предложения по проекту моста через Лену

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену в районе Якутска.

«Да, поручено представить предложения», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.

По данным издания, Путин наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на реализацию проекта, резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

Также Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе c ФБА «Экономика сегодня» назвал автомобильный мост через Лену в районе Якутска не только долгожданным, но и прорывным для Дальнего Востока инфраструктурным проектом.

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