Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену

Одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, недавно он лично донёс свои мысли и предложения президенту Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение председателю правительства Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта», — написал Николаев в Facebook.

Он отметил, что есть поддержка федеральных министерств, определён вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами.

Чиновник от имени всего народа республики поблагодарил главу государства за принятое решение и заключил, что «Ленскому мосту — быть».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Путин поддержал проект.

Мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные и пять региональных автодорог, речной порт и международный аэропорт.

На полях ПМЭФ-2019 Николаев рассказал RT об активной работе по выстраиванию модели строительства. По его оценкам, окупаемость проекта начнётся с момента ввода в эксплуатацию.