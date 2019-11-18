Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену

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Одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, недавно он лично донёс свои мысли и предложения президенту Владимиру Путину.
Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену
  • РИА Новости

«Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение председателю правительства Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта», — написал Николаев в Facebook.

Он отметил, что есть поддержка федеральных министерств, определён вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами.

Чиновник от имени всего народа республики поблагодарил главу государства за принятое решение и заключил, что «Ленскому мосту — быть».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Путин поддержал проект.

Мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные и пять региональных автодорог, речной порт и международный аэропорт. 

На полях ПМЭФ-2019 Николаев рассказал RT об активной работе по выстраиванию модели строительства. По его оценкам, окупаемость проекта начнётся с момента ввода в эксплуатацию.

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