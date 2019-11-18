СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

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Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лена в районе Якутска.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на осведомлённые источники.

По данным издания, Путин наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на реализацию проекта, резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

Также Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.

По предварительной финансовой модели стоимость строительства составит 63,7 млрд рублей. Длина моста составит 3,1 км, также к нему будут построены 10,9 км подходов.

При реализации проекта строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

Якутск — единственный из крупнейших городов России, который не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть.

В июне в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что идёт активная работа по выстраиванию модели строительства Ленского моста.

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