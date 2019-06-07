Глава Якутии рассказал о работе над проектом строительства Ленского моста

На сегодняшний день идёт активная работа по выстраиванию модели строительства Ленского моста. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

«Сейчас идёт очень активная работа по выстраиванию модели строительства моста — экономической модели, финансовой модели строительства моста, технологической модели, потому что мост очень сложный, он будет строиться в сложнейших природно-климатических условиях, которые на нашей планете вообще существуют, и, конечно, сейчас идёт оценка так называемых косвенных социально-экономических эффектов от строительства данного моста», — подчеркнул глава республики.

По его словам, это один из немногих проектов транспортной инфраструктуры, окупаемость которого начнётся с момента ввода в эксплуатацию. Так, сегодня республика и федеральный бюджет несут затраты на так называемый северный завоз, стоимость которого очень серьёзно вырастает из-за отсутствия круглогодичного транспортного сообщения по реке Лене в районе города Якутска, который является крупнейшим транспортно-логистическим центром всего северо-востока страны.

«Появление вот такого моста, по нашим подсчётам, которые сейчас проверяются специалистами Министерства финансов России, способно сократить до 6,5—7 млрд рублей прямые расходы республиканского бюджета и государственных компаний на обеспечение завоза. Я уже не говорю о тех плюсах, которые получит экономика страны из-за того, что появление круглогодичного транспортного сообщения позволит Якутии более эффективно осваивать месторождения полезных ископаемых, что сегодня, к сожалению, очень серьёзно тормозится из-за отсутствия круглогодичной транспортной инфраструктуры», — отметил глава Якутии.

Ранее на ПМЭФ представили видео Крымского моста в формате 360 градусов.