На ПМЭФ представили видео Крымского моста в формате 360 градусов

На Петербургском международном экономическом форуме представили видеоролик, на котором в формате 360 градусов показаны технологии строительства Крымского моста.

«Изображение проецируется на стенде моста, где установлен специальный экран. Он выполнен в форме цилиндра и обеспечивает полный круговой обзор стройки на протяжении всех 19 км — от Тамани до Керчи. В ролике ход времени ускорен в 570 раз: почти 3,5 года стройки «пролетают» за три минуты», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».

На стенде можно погрузиться в атмосферу реальной стройплощадки, где забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки.

В финальной части ролик включает дополненную реальность: по Крымскому мосту уже едут поезда.

Ранее сообщалось, что первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.