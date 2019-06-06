На ПМЭФ представили видео Крымского моста в формате 360 градусов

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На Петербургском международном экономическом форуме представили видеоролик, на котором в формате 360 градусов показаны технологии строительства Крымского моста.
На ПМЭФ представили видео Крымского моста в формате 360 градусов
  • @Krymsky_bridge
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«Изображение проецируется на стенде моста, где установлен специальный экран. Он выполнен в форме цилиндра и обеспечивает полный круговой обзор стройки на протяжении всех 19 км — от Тамани до Керчи. В ролике ход времени ускорен в 570 раз: почти 3,5 года стройки «пролетают» за три минуты», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».

На стенде можно погрузиться в атмосферу реальной стройплощадки, где забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки. 

В финальной части ролик включает дополненную реальность: по Крымскому мосту уже едут поезда. 

Ранее сообщалось, что первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва

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