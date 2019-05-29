Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва. Об этом рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

«На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, парламентарий добавил, что к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.

Строительство трассы федерального значения «Таврида», которая свяжет Симферополь и Севастополь с восточной частью полуострова, Керчью и Крымским мостом, завершено более чем на 60%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика.

Позднее в Минтрансе подтвердили планы открыть железнодорожную часть Крымского моста раньше срока.