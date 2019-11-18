Бутиной предложили работу в группе по защите россиян за рубежом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила россиянке Марии Бутиной, освобождённой из тюрьмы в Соединённых Штатах, работу в аппарате омбудсмена, а именно участие в группе по защите прав соотечественников за рубежом.

«Приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом. Уверена, что мы вместе сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом», — заявила Москалькова.

Также она сообщила о том, что принято решение о расширении работы группы по защите прав россиян на Украине, и о наработке «очень интересного механизма» взаимодействия с ООН, Советом Европы.

«Мы работали и по вашей теме, и по теме Кирилла Вышинского, и по судьбе других граждан, находящихся в местах лишения свободы по надуманным основаниям», — сказала Москалькова.

Также Бутиной поступило предложение выйти на работу в Госдуму, в комитет по международным делам, который возглавляет Леонид Слуцкий.

Ранее Бутина сравнила с пыткой условия её содержания в тюрьме в США.

26 октября россиянка прилетела в Москву после освобождения из американской тюрьмы. Она поблагодарила россиян за поддержку и дала эксклюзивное интервью RT.