Москалькова прокомментировала ситуацию с Марией Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о своих эмоциях по поводу скорого возвращения в Россию Марии Бутиной, осуждённой в США.

«Завтра на родину вернётся Мария Бутина. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь», — призналась Москалькова в беседе с телеканалом «360».

Ранее посольство России в США сообщило, что россиянка Мария Бутина прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября.

В сентябре правозащитник Александр Ионов рассказал ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.