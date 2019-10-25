Москалькова прокомментировала ситуацию с Марией Бутиной
- РИА Новости
«Завтра на родину вернётся Мария Бутина. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь», — призналась Москалькова в беседе с телеканалом «360».
Ранее посольство России в США сообщило, что россиянка Мария Бутина прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября.
В сентябре правозащитник Александр Ионов рассказал ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.