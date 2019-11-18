Эксперт назвал выгоды строительства моста через Лену под Якутском

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе c ФБА «Экономика сегодня» назвал автомобильный мост через Лену в районе Якутска не только долгожданным, но и прорывным для Дальнего Востока инфраструктурным проектом.
Эксперт назвал выгоды строительства моста через Лену под Якутском
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Мост через Лену при этом будет не только долгожданным для местных жителей, но и прорывным строительным проектом. За всю историю постреволюционной России у Якутска не было нормального сообщения с Большой землёй», — сказал Шаповалов.

Он отметил, что в строительстве современной переправы по новейшим стандартам помогут технологии, которые российские специалисты апробировали при работе над Крымским мостом.

Уточняется, что мост решит проблему отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.

В июне стало известно об активной работе по выстраиванию модели строительства Ленского моста.

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