Эксперт назвал выгоды строительства моста через Лену под Якутском
- © Руслан Кривобок
- РИА Новости
«Мост через Лену при этом будет не только долгожданным для местных жителей, но и прорывным строительным проектом. За всю историю постреволюционной России у Якутска не было нормального сообщения с Большой землёй», — сказал Шаповалов.
Он отметил, что в строительстве современной переправы по новейшим стандартам помогут технологии, которые российские специалисты апробировали при работе над Крымским мостом.
Уточняется, что мост решит проблему отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
В июне стало известно об активной работе по выстраиванию модели строительства Ленского моста.