Источник: в Одинцове трое погибли после распития неизвестной жидкости

В Одинцове Московской области несколько человек отравились неизвестной жидкостью, трое из них скончались, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Несколько человек отравились, распивая неустановленную жидкость. Трое из них, по предварительным данным, скончались», — заявил собеседник агентства.

Число пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

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