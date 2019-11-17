Источник: в Одинцове трое погибли после распития неизвестной жидкости

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В Одинцове Московской области несколько человек отравились неизвестной жидкостью, трое из них скончались, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Источник: в Одинцове трое погибли после распития неизвестной жидкости
  • РИА Новости

«Несколько человек отравились, распивая неустановленную жидкость. Трое из них, по предварительным данным, скончались», — заявил собеседник агентства.

Число пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четыре школьника в Алтайском крае были госпитализированы после того, как выпили из бутылки с синей жидкостью, обнаруженной на берегу реки.

В сентябре в Тверской области возбудили дело после смерти четырёх человек из-за отравления неизвестной жидкостью.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с ФАН объяснил рост смертности от отравления спиртным в России в 2019 году увеличением потребления алкоголя на 20%.

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