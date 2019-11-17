Источник: в Одинцове трое погибли после распития неизвестной жидкости
- РИА Новости
«Несколько человек отравились, распивая неустановленную жидкость. Трое из них, по предварительным данным, скончались», — заявил собеседник агентства.
Число пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее четыре школьника в Алтайском крае были госпитализированы после того, как выпили из бутылки с синей жидкостью, обнаруженной на берегу реки.
В сентябре в Тверской области возбудили дело после смерти четырёх человек из-за отравления неизвестной жидкостью.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с ФАН объяснил рост смертности от отравления спиртным в России в 2019 году увеличением потребления алкоголя на 20%.