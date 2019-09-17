СК завёл дело по факту смерти четырёх человек от отравления под Тверью
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлёкшего по неосторожности смерть четырёх лиц (ч. 3 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следователей, все погибшие употребили неустановленную жидкость из бутылки.
На данный момент проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, которую нашли на месте происшествия.
Ранее СК начал проверку из-за гибели четырёх человек от отравления газом от гнилого картофеля в Челябинской области.