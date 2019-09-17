СК завёл дело по факту смерти четырёх человек от отравления под Тверью

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту смерти от отравления неизвестной жидкостью четырёх человек под Тверью.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлёкшего по неосторожности смерть четырёх лиц (ч. 3 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следователей, все погибшие употребили неустановленную жидкость из бутылки.

На данный момент проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, которую нашли на месте происшествия.

Ранее СК начал проверку из-за гибели четырёх человек от отравления газом от гнилого картофеля в Челябинской области.