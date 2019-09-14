Четыре человека погибли из-за газа от гнилого картофеля в Челябинской области

Четыре человека погибли в Кусинском районе Челябинской области из-за отравления газом от гнилого картофеля.

Как сообщает региональное отделение МЧС, погибшие были обнаружены в подвале жилого дома.

«Поступило сообщение об обнаружении тел трёх человек без признаков жизни в погребе частного домовладения в посёлке Магнитка Кусинского района», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ещё один обнаруженный человек подавал признаки жизни. Мужчина был срочно госпитализирован, однако скончался в лечебном учреждении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной гибели людей стало скопление газа от гнилого картофеля. Позднее агентству данную информацию подтвердил глава района Юрий Лысяков.

«В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом» — сказал он.

Ранее в Заволжском районе Ульяновска несколько жильцов многоквартирного дома отравились газом из-за неисправности газовой колонки.