Четыре человека погибли из-за газа от гнилого картофеля в Челябинской области
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Как сообщает региональное отделение МЧС, погибшие были обнаружены в подвале жилого дома.
«Поступило сообщение об обнаружении тел трёх человек без признаков жизни в погребе частного домовладения в посёлке Магнитка Кусинского района», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ещё один обнаруженный человек подавал признаки жизни. Мужчина был срочно госпитализирован, однако скончался в лечебном учреждении.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной гибели людей стало скопление газа от гнилого картофеля. Позднее агентству данную информацию подтвердил глава района Юрий Лысяков.
«В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом» — сказал он.
Ранее в Заволжском районе Ульяновска несколько жильцов многоквартирного дома отравились газом из-за неисправности газовой колонки.