СК начал проверку из-за гибели четырёх человек в Челябинской области

Следователи приступили к проверке по факту гибели четырёх человек от отравления газом в Челябинской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«В вечернее время в овощехранилище частного дома в посёлке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырёх местных жителей, в том числе 16-летнего подростка. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка», — указывается в заявлении.

Отмечается, что, по предварительным данным, люди отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли из-за газа от гнилого картофеля в Челябинской области.