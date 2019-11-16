Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

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В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергея Бубенева.
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Он сообщил, что беспилотник упал вблизи многоквартирного жилого дома.

«Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полёта. По предварительной версии, произошёл отказ техники», — сообщил следователь, отметив, что проблемы у «Ориона» начались ещё до посадки.

По его словам, вероятность того, что крушение произошло в силу погодных условий, невелика, однако на инцидент, возможно, повлиял боковой ветер.

Отмечается, что причины произошедшего выясняются.

По заявлению главы Рязанского района Натальи Жуняевой, пострадавших в результате падения беспилотника примерно в 70 м от многоквартирного дома нет.

В сентябре в Рязанской области около села Романцево упал беспилотник вертолётного типа К2, который принадлежит центру научно-технических услуг «Динамика».

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