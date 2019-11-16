Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергея Бубенева.

Он сообщил, что беспилотник упал вблизи многоквартирного жилого дома.

«Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полёта. По предварительной версии, произошёл отказ техники», — сообщил следователь, отметив, что проблемы у «Ориона» начались ещё до посадки.

По его словам, вероятность того, что крушение произошло в силу погодных условий, невелика, однако на инцидент, возможно, повлиял боковой ветер.

Отмечается, что причины произошедшего выясняются.

По заявлению главы Рязанского района Натальи Жуняевой, пострадавших в результате падения беспилотника примерно в 70 м от многоквартирного дома нет.

В сентябре в Рязанской области около села Романцево упал беспилотник вертолётного типа К2, который принадлежит центру научно-технических услуг «Динамика».