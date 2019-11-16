Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
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- РИА Новости
Он сообщил, что беспилотник упал вблизи многоквартирного жилого дома.
«Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полёта. По предварительной версии, произошёл отказ техники», — сообщил следователь, отметив, что проблемы у «Ориона» начались ещё до посадки.
По его словам, вероятность того, что крушение произошло в силу погодных условий, невелика, однако на инцидент, возможно, повлиял боковой ветер.
Отмечается, что причины произошедшего выясняются.
По заявлению главы Рязанского района Натальи Жуняевой, пострадавших в результате падения беспилотника примерно в 70 м от многоквартирного дома нет.
В сентябре в Рязанской области около села Романцево упал беспилотник вертолётного типа К2, который принадлежит центру научно-технических услуг «Динамика».